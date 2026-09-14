Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733754
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629755942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock 'N' Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks and Demons, The Devilman, Out of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome to the Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка
«The Great Satan» — название предстоящего восьмого студийного альбома легенды хэви-метала и иконы поп-культуры Роба Зомби Издание на цветном виниле Альбом знаменует возвращение американского артиста в индустрию звукозаписи спустя четыре года после успеха его предыдущего альбома «The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy», выпущенного в 2021 году. Зомби возвращается к своим ранним корням, связанным с его дебютным «Hellbilly» и создавая мощную смесь гимнового хэви-рока и металла с элементами панка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629755942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock 'N' Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks and Demons, The Devilman, Out of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome to the Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«The Great Satan» — название предстоящего восьмого студийного альбома легенды хэви-метала и иконы поп-культуры Роба Зомби Издание на цветном виниле Альбом знаменует возвращение американского артиста в индустрию звукозаписи спустя четыре года после успеха его предыдущего альбома «The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy», выпущенного в 2021 году. Зомби возвращается к своим ранним корням, связанным с его дебютным «Hellbilly» и создавая мощную смесь гимнового хэви-рока и металла с элементами панка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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