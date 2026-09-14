Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка
Британский продюсер Даррен Дж. Каннингем, известный как Actress, возвращается с новым альбомом на лейбле Ninja Tune! «Karma & Desire» — это романтическая трагедия, разворачивающаяся между небесами и подземным миром. В основном, в нем затрагиваются те же темы, что и в предыдущих альбомах Actress: любовь, смерть, технологии и сомнения в собственном «я». В записи альбома приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09, что еще раз демонстрирует музыкальный гений этого выдающегося продюсера. Спустя 3 года британский продюсер Actress выпускает свой новый студийный альбом, в записи которого приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09! Британский продюсер Даррен Дж. Каннингем, известный как Actress, возвращается с новым альбомом на лейбле Ninja Tune! «Karma & Desire» — это романтическая трагедия, разворачивающаяся между раем и подземным миром. В основном, в ней исследуются те же темы, которые занимали Actress в его предыдущих альбомах — любовь, смерть, технологии и самоанализ. В записи альбома приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09, что еще раз демонстрирует музыкальный гений этого выдающегося продюсера.
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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