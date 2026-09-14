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Plastikman - Sheet One (5400863148959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Plastikman - Sheet One (5400863148959) виниловая пластинка

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Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Plastikman
Альбом (сингл)
Sheet One
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 1
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 2
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 3
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 4
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 5
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 6
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 7
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 8
  • Plastikman - Sheet One (5400863148959) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733742
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Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863148959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Plastikman
Альбом (сингл)
Sheet One
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Drp, Plasticity, Gak, Okx, Helikopter, Glob, Plasticine, Koma, Vokx, Smak, Ovokx
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Plastikman - Sheet One (5400863148959) виниловая пластинка

"Sheet One" - второй студийный альбом канадского продюсера электронной музыки Ричи Хотина и его дебютный студийный альбом под псевдонимом Plastikman. Он был выпущен в 1993 году лейблом Novamute Records.

Отзывы о товаре Plastikman - Sheet One (5400863148959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863148959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Plastikman
Альбом (сингл)
Sheet One
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Drp, Plasticity, Gak, Okx, Helikopter, Glob, Plasticine, Koma, Vokx, Smak, Ovokx
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
"Sheet One" - второй студийный альбом канадского продюсера электронной музыки Ричи Хотина и его дебютный студийный альбом под псевдонимом Plastikman. Он был выпущен в 1993 году лейблом Novamute Records.
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Отзывы


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