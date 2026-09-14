Various Artists - On & On (4251804144391) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
On & On
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733728
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
On & On
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Andras - The Same Old Boring Thing, Tambien - Breakbeat Frosch Interlude, Franziska Kronitzer - Drehen und L?cheln, Bell Towers - I Make Music For Myself And I DJ For Money, 5AM - Answer, Coper - Stop, Samo DJ - Turning Point, Eden Burns - 10 Years Off, Bell Towers & Adam - Keep Moving Forward, DJ City - Tu Trouveras, Nice Girl – Make Things Better, Mr. Tophat - Fade Away, Mainline Magic Orchestra - House Music 2 The World (Lokotron Live Mix), Olaf Nicolai – Everday At Noon, Salamanda - Whistlin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - On & On (4251804144391) виниловая пластинка
Юбилейный сборник «ON & ON» состоит из 18 треков, распределенных по трем виниловым пластинкам. Каждая сторона имеет свое тематическое название. Сборник представляет характерное звучание лейбла Public Possession. Среди исполнителей — Andras, Tambien, Bell Towers, Samo DJ, Eden Burns, DJ City, Mr. Tophat и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
On & On
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Andras - The Same Old Boring Thing, Tambien - Breakbeat Frosch Interlude, Franziska Kronitzer - Drehen und L?cheln, Bell Towers - I Make Music For Myself And I DJ For Money, 5AM - Answer, Coper - Stop, Samo DJ - Turning Point, Eden Burns - 10 Years Off, Bell Towers & Adam - Keep Moving Forward, DJ City - Tu Trouveras, Nice Girl – Make Things Better, Mr. Tophat - Fade Away, Mainline Magic Orchestra - House Music 2 The World (Lokotron Live Mix), Olaf Nicolai – Everday At Noon, Salamanda - Whistlin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Юбилейный сборник «ON & ON» состоит из 18 треков, распределенных по трем виниловым пластинкам. Каждая сторона имеет свое тематическое название. Сборник представляет характерное звучание лейбла Public Possession. Среди исполнителей — Andras, Tambien, Bell Towers, Samo DJ, Eden Burns, DJ City, Mr. Tophat и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Various Artists - On & On (4251804144391) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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