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Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) виниловая пластинка

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Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 1
Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 2
Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 3
Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 4
Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 5
Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 6
Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Drexciya
Альбом (сингл)
Harnessed The Storm
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 1
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 2
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 3
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 4
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 5
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 6
  • Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733713
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Drexciya
Альбом (сингл)
Harnessed The Storm
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Digital Tsunami, Soul Of The Sea, Dr. Blowfins' Black Storm Stabilizing Spheres, Song Of The Green Whale, Lake Haze, Mission To Ociya Syndor And Back, Under Sea Disturbances
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) виниловая пластинка

Drexciya остаются одним из самых влиятельных проектов электронной музыки и по сей день. В период с 1992 по 2002 год детройтский дуэт выпустил четыре альбома и около десятка EP на таких известных лейблах, как Underground Resistance, Warp, Tresor и Clone.

Отзывы о товаре Drexciya - Harnessed The Storm (4251804135023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Drexciya
Альбом (сингл)
Harnessed The Storm
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Digital Tsunami, Soul Of The Sea, Dr. Blowfins' Black Storm Stabilizing Spheres, Song Of The Green Whale, Lake Haze, Mission To Ociya Syndor And Back, Under Sea Disturbances
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Drexciya остаются одним из самых влиятельных проектов электронной музыки и по сей день. В период с 1992 по 2002 год детройтский дуэт выпустил четыре альбома и около десятка EP на таких известных лейблах, как Underground Resistance, Warp, Tresor и Clone.
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