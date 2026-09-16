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Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 1
Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 2
Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 3
Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
86/95
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 1
  • Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 2
  • Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 3
  • Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
86/95
Жанр
Шансон
Трек-лист
Maman a tort, Libertine, Sans contrefa?on, Ainsi soit je…, Pourvu qu'elles soient douces, D?senchant?e, Beyond My Control, California
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка

86/95 — это сборник лучших хитов французской певицы Милен Фармер, выпущенный лейблом Polydor (Universal Music France) 11 июля 2025 года. Альбом охватывает наиболее значимый период её творчества с 1986 по 1995 год, когда были выпущены её самые культовые композиции.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
86/95
Жанр
Шансон
Трек-лист
Maman a tort, Libertine, Sans contrefa?on, Ainsi soit je…, Pourvu qu'elles soient douces, D?senchant?e, Beyond My Control, California
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
86/95 — это сборник лучших хитов французской певицы Милен Фармер, выпущенный лейблом Polydor (Universal Music France) 11 июля 2025 года. Альбом охватывает наиболее значимый период её творчества с 1986 по 1995 год, когда были выпущены её самые культовые композиции.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - 86/95 (0602488522991) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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