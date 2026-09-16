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Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) виниловая пластинка

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Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 3
Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 4
Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 5
Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Frisell
Альбом (сингл)
In My Dreams
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 1
  • Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 2
  • Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 3
  • Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 4
  • Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 5
  • Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602488137676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Frisell
Альбом (сингл)
In My Dreams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Trapped in the Sky, When We Go [Live], In My Dreams [Live], Isfahan [Live], Give Me a Home, Why?, Curtis (A Year and a Day) [Live], Hard Times [Live], Again [Live], Small Hands [Live], Never Too Late, Home on the Range [Live]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) виниловая пластинка

Альбом Билла Фризелла 2026 года, In My Dreams — это своего рода воссоединение семьи, объединившее ближайших друзей известного гитариста в уникальный секстет, в состав которого вошли Дженни Шейнман (скрипка), Эйвинд Канг (альт), Хэнк Робертс (виолончель), Томас Морган (бас) и Руди Ройстон (ударные). Их богатая музыкальная история насчитывает десятилетия, хотя никогда прежде они не были представлены в таком составе, и вместе они путешествуют по обширным музыкальным горизонтам американской музыки, включая оригинальные композиции Фризелла, а также джазовые и американские хиты. Продюсером альбома выступил Ли Таунсенд, и он выпущен в рамках празднования 75-летия Фризелла.

Отзывы о товаре Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602488137676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Frisell
Альбом (сингл)
In My Dreams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Trapped in the Sky, When We Go [Live], In My Dreams [Live], Isfahan [Live], Give Me a Home, Why?, Curtis (A Year and a Day) [Live], Hard Times [Live], Again [Live], Small Hands [Live], Never Too Late, Home on the Range [Live]
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Билла Фризелла 2026 года, In My Dreams — это своего рода воссоединение семьи, объединившее ближайших друзей известного гитариста в уникальный секстет, в состав которого вошли Дженни Шейнман (скрипка), Эйвинд Канг (альт), Хэнк Робертс (виолончель), Томас Морган (бас) и Руди Ройстон (ударные). Их богатая музыкальная история насчитывает десятилетия, хотя никогда прежде они не были представлены в таком составе, и вместе они путешествуют по обширным музыкальным горизонтам американской музыки, включая оригинальные композиции Фризелла, а также джазовые и американские хиты. Продюсером альбома выступил Ли Таунсенд, и он выпущен в рамках празднования 75-летия Фризелла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Frisell - In My Dreams (0602488137676) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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