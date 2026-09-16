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Mano Negra - Best Of (5060766764597) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mano Negra - Best Of (5060766764597) виниловая пластинка

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Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 1
Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 2
Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 3
Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 4
Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 5
Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 6
Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mano Negra
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 1
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 2
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 3
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 4
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 5
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 6
  • Mano Negra - Best Of (5060766764597) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mano Negra - Best Of (5060766764597) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060766764597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mano Negra
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mano Negra, King Kong Five, Soledad, Mala Vida, Sidi H'Bibi, Rock Island Line, Noche De Accion, Guayaquil City, Peligro, Sueno De Solentiname, Indios De Barcelona, Mad Man's Dead, Se?or Ma Tanza, Out Of Time Man, Pas Assez De Toi, King Of Bongo, Ronde De Nuit, Patchanka, Salga La Luna, Santa Maradona, El Sur, Long Long Nite (Inedit), On Telefon (Inedit), Darling Darling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mano Negra - Best Of (5060766764597) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mano Negra, King Kong Five, Soledad, Mala Vida, Sidi H'Bibi, Rock Island Line, Noche De Accion, Guayaquil City, Peligro, Sueno De Solentiname, Indios De Barcelona, Mad Man's Dead, Se?or Ma Tanza, Out Of Time Man, Pas Assez De Toi, King Of Bongo, Ronde De Nuit, Patchanka, Salga La Luna, Santa Maradona, El Sur, Long Long Nite (Inedit), On Telefon (Inedit), Darling Darling

Отзывы о товаре Mano Negra - Best Of (5060766764597) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060766764597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mano Negra
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mano Negra, King Kong Five, Soledad, Mala Vida, Sidi H'Bibi, Rock Island Line, Noche De Accion, Guayaquil City, Peligro, Sueno De Solentiname, Indios De Barcelona, Mad Man's Dead, Se?or Ma Tanza, Out Of Time Man, Pas Assez De Toi, King Of Bongo, Ronde De Nuit, Patchanka, Salga La Luna, Santa Maradona, El Sur, Long Long Nite (Inedit), On Telefon (Inedit), Darling Darling
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mano Negra, King Kong Five, Soledad, Mala Vida, Sidi H'Bibi, Rock Island Line, Noche De Accion, Guayaquil City, Peligro, Sueno De Solentiname, Indios De Barcelona, Mad Man's Dead, Se?or Ma Tanza, Out Of Time Man, Pas Assez De Toi, King Of Bongo, Ronde De Nuit, Patchanka, Salga La Luna, Santa Maradona, El Sur, Long Long Nite (Inedit), On Telefon (Inedit), Darling Darling
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mano Negra - Best Of (5060766764597) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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