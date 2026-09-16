Top.Mail.Ru
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 1
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 2
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 3
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 4
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 5
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 6
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Les Rita Mitsouko
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 1
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 2
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 3
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 4
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 5
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 6
  • Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060686509049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Les Rita Mitsouko
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marcia Baila, Andy, Jalousie, Hip Kit, Don't Forget The Nite, C'est Comme Ca, Singing In The Shower, Les Histoires D'A., Le Petit Train, La Sorci?re Et L'inquisiteur, Nuit D'ivresse, Y'A D'la Haine, Les Amants, Ding Dang Dong (Ringing At Your Bell), M?me Si
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) виниловая пластинка

Группа была основана Фредом Шишаном и Катрин Ранже. Дуэт просуществовал до смерти Шишана в ноябре 2007 года. Коллектив исследовал различные музыкальные направления, такие как панк, хип-хоп и джаз, с разным приоритетом. Все стили музыки были обработаны и новаторски объединены в их композициях.

Отзывы о товаре Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060686509049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Les Rita Mitsouko
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marcia Baila, Andy, Jalousie, Hip Kit, Don't Forget The Nite, C'est Comme Ca, Singing In The Shower, Les Histoires D'A., Le Petit Train, La Sorci?re Et L'inquisiteur, Nuit D'ivresse, Y'A D'la Haine, Les Amants, Ding Dang Dong (Ringing At Your Bell), M?me Si
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа была основана Фредом Шишаном и Катрин Ранже. Дуэт просуществовал до смерти Шишана в ноябре 2007 года. Коллектив исследовал различные музыкальные направления, такие как панк, хип-хоп и джаз, с разным приоритетом. Все стили музыки были обработаны и новаторски объединены в их композициях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Les Rita Mitsouko - Best Of (5060686509049) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...