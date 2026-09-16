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Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Kansas City
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) - фото 1
  • Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) - фото 2
  • Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) - фото 3
  • Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Kansas City
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Walking The Blues, Blues For Little Jazz, Vegas Drag, Wee Baby, Scooter, St. Louis Blues, Opus Six
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) виниловая пластинка

После смерти Каунта Бэйси, Клинхеда Винсона и Уилли Кука мы благодарны Норману Гранцу за то, что он в 1981 году свел их вместе с великолепной ритм-секцией. Результатом стала одна из самых удачных из знаменитых «канзас-ситиских» сессий Бэйси для Пабло. Кук и Винсон, замечательные солисты, заслуживавшие большего признания, оба были превосходными исполнителями бибопа, способными адаптировать свою работу к основным требованиям Бэйси, не проявляя при этом снисходительности и не теряя ничего существенного. Более того, как он демонстрирует в прощальном номере «Wee Baby», Винсон был отличным блюзовым вокалистом. В своих небольших группах пианист Бэйси проявлял себя лучше, чем в биг-бэнде, и здесь много свидетельств того, что его талант пианиста выходил далеко за рамки простого остроумия и тонкости. Мастеринг выполнен Мэтью Луттансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в элегантный конверт от Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Kansas City
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Walking The Blues, Blues For Little Jazz, Vegas Drag, Wee Baby, Scooter, St. Louis Blues, Opus Six
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
После смерти Каунта Бэйси, Клинхеда Винсона и Уилли Кука мы благодарны Норману Гранцу за то, что он в 1981 году свел их вместе с великолепной ритм-секцией. Результатом стала одна из самых удачных из знаменитых «канзас-ситиских» сессий Бэйси для Пабло. Кук и Винсон, замечательные солисты, заслуживавшие большего признания, оба были превосходными исполнителями бибопа, способными адаптировать свою работу к основным требованиям Бэйси, не проявляя при этом снисходительности и не теряя ничего существенного. Более того, как он демонстрирует в прощальном номере «Wee Baby», Винсон был отличным блюзовым вокалистом. В своих небольших группах пианист Бэйси проявлял себя лучше, чем в биг-бэнде, и здесь много свидетельств того, что его талант пианиста выходил далеко за рамки простого остроумия и тонкости. Мастеринг выполнен Мэтью Луттансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в элегантный конверт от Stoughton Printing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Kansas City (Analogue) (0753088019715) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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