Описание товара Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка

«Radar O.S.T.» — это звуковой аналог концертного фильма «Radar», запечатлевшего ключевое выступление TesseracT на фестивале «Radar» 2024 года в Манчестере, Англия. Если фильм передаёт всю атмосферу выступления, то это издание саундтрека передаёт невероятную энергию той ночи в её чистейшей форме: в звуке. Этот уникальный релиз запечатлел группу на пике её карьеры, выступающую перед полностью заполненным залом и представляющую собой не столько шоу, сколько обряд посвящения. С самого начала выступление TesseracT с альбомом «Radar» в 2024 году было направлено на расширение границ — на то, чтобы показать, каким может быть шоу TesseracT. По их собственным словам: «Примерно 90 минут на сцене предшествовали два года переговоров. Безумно креативные дискуссии об идеях и всё более абсурдный уровень амбиций как со стороны Джо с «Radar», так и со стороны Моса с TesseracT. Смена площадок, изменения в расписании, гастроли в поддержку альбома — ничто из этого не замедлило темп, как только дело пошло». Выступление дополнительно усиливается благодаря группе Chor Noir во главе с неукротимой Кэт Марш, которая внесла решающий вклад в вокальное исполнение знакового альбома "War Of Being" 2023 года. Сет-лист "Radar OST" представляет собой захватывающее путешествие по таким знаковым для карьеры хитам, как "War Of Being", "Legion", "Nocturne" и "Natural Disaster".