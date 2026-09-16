Top.Mail.Ru
Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) - фото 1
Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Irreversible Entanglements
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) - фото 1
  • Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457209145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Irreversible Entanglements
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chicago To Texas, Fireworks, Enough, Projects
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
IA11 Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chicago To Texas, Fireworks, Enough, Projects

Отзывы о товаре Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457209145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Irreversible Entanglements
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chicago To Texas, Fireworks, Enough, Projects
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
IA11 Edition
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chicago To Texas, Fireworks, Enough, Projects
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (0634457209145) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...