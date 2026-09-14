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BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) виниловая пластинка

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BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 8
BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Badbadnotgood
Альбом (сингл)
IV
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 1
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 2
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 3
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 4
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 5
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 6
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 7
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 8
  • BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733505
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Характеристики

Бренд
Innovative Leisure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Innovative Leisure
Barcode
[0198391315275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Badbadnotgood
Альбом (сингл)
IV
Жанр
Jazz
Трек-лист
And That, Too., Speaking Gently, Time Moves Slow, Confessions Pt. II, Lavender, Chompy's Paradise, IV, Hyssop of Love, Structure No. 3, In Your Eyes, Cashmere
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) виниловая пластинка

BadBadNotGood — это талантливый молодой квартет в составе Мэтью Тавареса (клавишные), Честера Хансена (бас), Алекса Совински (ударные) и Леланда Уитти (саксофон). Группа образовалась в 2011 году в колледже Хамбер во время обучения музыкальному исполнительству и стала неразлучной подругой. С тех пор они отправились в захватывающее музыкальное путешествие, получившее признание критиков. BBNG произвели фурор в музыкальном мире своим альбомом 2014 года «III», смелой, но в то же время утонченной записью, включающей в себя острые джазовые импровизации, пышные баллады, краутрок и футуристические ритмы с элементами хип-хопа, что привело к нескольким годам гастролей по всему миру и сотрудничеству с одними из лучших и самых талантливых артистов. «IV» продолжает их стремительное развитие и звучит как джем-сейшн между Can, Джоном Колтрейном, Headhunters Херби Хэнкока, Weather Report, Артуром Расселом и MF DOOM.

Отзывы о товаре BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Innovative Leisure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Innovative Leisure
Barcode
[0198391315275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Badbadnotgood
Альбом (сингл)
IV
Жанр
Jazz
Трек-лист
And That, Too., Speaking Gently, Time Moves Slow, Confessions Pt. II, Lavender, Chompy's Paradise, IV, Hyssop of Love, Structure No. 3, In Your Eyes, Cashmere
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
BadBadNotGood — это талантливый молодой квартет в составе Мэтью Тавареса (клавишные), Честера Хансена (бас), Алекса Совински (ударные) и Леланда Уитти (саксофон). Группа образовалась в 2011 году в колледже Хамбер во время обучения музыкальному исполнительству и стала неразлучной подругой. С тех пор они отправились в захватывающее музыкальное путешествие, получившее признание критиков. BBNG произвели фурор в музыкальном мире своим альбомом 2014 года «III», смелой, но в то же время утонченной записью, включающей в себя острые джазовые импровизации, пышные баллады, краутрок и футуристические ритмы с элементами хип-хопа, что привело к нескольким годам гастролей по всему миру и сотрудничеству с одними из лучших и самых талантливых артистов. «IV» продолжает их стремительное развитие и звучит как джем-сейшн между Can, Джоном Колтрейном, Headhunters Херби Хэнкока, Weather Report, Артуром Расселом и MF DOOM.
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