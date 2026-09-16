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Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Autobiography
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) - фото 1
  • Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733475
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012127827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Autobiography
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feeling Good, Thinking Out Loud, La Mer, How Deep Is Your Love, Hit The Road Jack, Besame Mucho, Time After Time, Je L'aime A Mourir, Fever, You're My Hero
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feeling Good, Thinking Out Loud, La Mer, How Deep Is Your Love, Hit The Road Jack, Besame Mucho, Time After Time, Je L'aime A Mourir, Fever, You're My Hero



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012127827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Autobiography
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feeling Good, Thinking Out Loud, La Mer, How Deep Is Your Love, Hit The Road Jack, Besame Mucho, Time After Time, Je L'aime A Mourir, Fever, You're My Hero
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feeling Good, Thinking Out Loud, La Mer, How Deep Is Your Love, Hit The Road Jack, Besame Mucho, Time After Time, Je L'aime A Mourir, Fever, You're My Hero


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chantal Chamberland - Autobiography (Audiophile Edition) (4897012127827) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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