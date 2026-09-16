Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Live At Stubb's
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 733444
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Live At Stubb's
Жанр
Funk
Трек-лист
Woman Trouble (Live At Stubb's) - Kelly Doyle, At The Trailride (Live At Stubb's) - Ruben Moreno, Don't Bother Me (Live At Stubb's) - The Suffers, Nobody Smokes Anymore (Live At Stubb's) - Robert Ellis, Blind Man Can See It / (It's Not The Express) It's The Monaurail (Live) - Khruangbin, Bin Bin (Live At Stubb's) - Khruangbin, Friday Morning (Live At Stubb's) - Khruangbin, Number 4 (Live At Stubb's) - Khruangbin, People Everywhere (Still Alive) (Live At Stubb's) - Khruangbin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка
Live At Stubb's — первый в серии концертных альбомов американского трио Khruangbin, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. Концертные релизы Khruangbin - это альбомы, созданные вместе с их товарищами по туру: артистами, чью музыку они любят и которыми восхищаются, друзей, которые за это время стали семьей. Live at Stubbs включает выступления Келли Дойл, Рубена Морено, The Suffers, Роберта Эллиса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Live At Stubb's
Жанр
Funk
Трек-лист
Woman Trouble (Live At Stubb's) - Kelly Doyle, At The Trailride (Live At Stubb's) - Ruben Moreno, Don't Bother Me (Live At Stubb's) - The Suffers, Nobody Smokes Anymore (Live At Stubb's) - Robert Ellis, Blind Man Can See It / (It's Not The Express) It's The Monaurail (Live) - Khruangbin, Bin Bin (Live At Stubb's) - Khruangbin, Friday Morning (Live At Stubb's) - Khruangbin, Number 4 (Live At Stubb's) - Khruangbin, People Everywhere (Still Alive) (Live At Stubb's) - Khruangbin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Live At Stubb's — первый в серии концертных альбомов американского трио Khruangbin, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. Концертные релизы Khruangbin - это альбомы, созданные вместе с их товарищами по туру: артистами, чью музыку они любят и которыми восхищаются, друзей, которые за это время стали семьей. Live at Stubbs включает выступления Келли Дойл, Рубена Морено, The Suffers, Роберта Эллиса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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