Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Carl Perkins - The King Of Rockability (0015047803293) виниловая пластинка
«The King Of Rockabilly» — коллекция хитов Карла Перкинса. Рокабилли, энергичное сочетание раннего рок-н-ролла, ритм-энд-блюза и кантри, составляет основу стиля Перкинса. Издание на 180 г виниле. Подборка треков подчеркивает важность и талант Перкинса как автора песен и гитариста. Альбом включает альтернативную версию классической песни "Honey Don't", в которой Перкинс демонстрирует игривость и вневременность своей музыки. Также представлена ??"Boppin' The Blues", классический пример заразительного, ритмичного стиля, столь характерного для рокабилли. Еще один выдающийся трек — "Put Your Cat Clothes On", в котором на фортепиано играет не кто иной, как Джерри Ли Льюис. Этот дуэт подчеркивает дух сотрудничества, который помог сформировать рок-н-ролл 1950-х годов. Наряду с этими треками, альбом также включает в себя такие классические композиции, как «Blue Suede Shoes», легендарную песню, которая принесла Перкинсу всемирное признание как одному из отцов-основателей жанра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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