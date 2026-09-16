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Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) виниловая пластинка

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Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Conrad Schnitzler
Альбом (сингл)
CONTROL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) - фото 1
  • Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698295177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Conrad Schnitzler
Альбом (сингл)
CONTROL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Control 1, Control 2, Control 3, Control 4, Control 5, Control 6, Control 7, Control 8, Control 9, Control 10, Control 11, Control 12
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) виниловая пластинка

Control — сольный альбом немецкого электронного авангардиста Конрада Шнитцлера, первоначально выпущенный первоначально в 1981 году на американском лейбле DYS Records. Издание на виниле. Control был записан в домашней студии Шнитцлера в Берлине в период с 1979 по 1981 год, в один из самых творческих и переходных этапов его карьеры — период, когда он полностью дистанцировался от своих ранних групповых проектов, таких как Tangerine Dream и Kluster, чтобы полностью сосредоточиться на исследованиях электронного звука и структурном минимализме. Композиции короткие, схематичные, но точные — своеобразный акустический дневник его творческой неугомонности. Оригинальный LP 1981 года позволял трекам плавно перетекать один в другой, стороны A и B изначально назывались просто «Control A» и «Control B». Шнитцлер остается верен своему принципу: музыка как движение, как моментальный снимок, как эксперимент. По сравнению с некоторыми более холодными и резкими работами Шнитцлера, такими как Convex, Control немного более доступен и текучий. Его тональность мягче, темп медленнее, а атмосфера более захватывающая. Тем не менее, он остается бескомпромиссно экспериментальным: альбом исследует саму идею «контроля» — как звук может быть направлен, обработан или ему может быть позволено развиваться внутри системы. В результате получается не столько набор композиций, сколько исследование электронного движения и сдержанности, нечто среднее между минималистским звуковым искусством и ранними эмбиентными инсталляциями. Сегодня Control считается одной из ключевых работ в обширной дискографии Конрада Шнитцлера.

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Характеристики
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698295177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Conrad Schnitzler
Альбом (сингл)
CONTROL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Control 1, Control 2, Control 3, Control 4, Control 5, Control 6, Control 7, Control 8, Control 9, Control 10, Control 11, Control 12
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Control — сольный альбом немецкого электронного авангардиста Конрада Шнитцлера, первоначально выпущенный первоначально в 1981 году на американском лейбле DYS Records. Издание на виниле. Control был записан в домашней студии Шнитцлера в Берлине в период с 1979 по 1981 год, в один из самых творческих и переходных этапов его карьеры — период, когда он полностью дистанцировался от своих ранних групповых проектов, таких как Tangerine Dream и Kluster, чтобы полностью сосредоточиться на исследованиях электронного звука и структурном минимализме. Композиции короткие, схематичные, но точные — своеобразный акустический дневник его творческой неугомонности. Оригинальный LP 1981 года позволял трекам плавно перетекать один в другой, стороны A и B изначально назывались просто «Control A» и «Control B». Шнитцлер остается верен своему принципу: музыка как движение, как моментальный снимок, как эксперимент. По сравнению с некоторыми более холодными и резкими работами Шнитцлера, такими как Convex, Control немного более доступен и текучий. Его тональность мягче, темп медленнее, а атмосфера более захватывающая. Тем не менее, он остается бескомпромиссно экспериментальным: альбом исследует саму идею «контроля» — как звук может быть направлен, обработан или ему может быть позволено развиваться внутри системы. В результате получается не столько набор композиций, сколько исследование электронного движения и сдержанности, нечто среднее между минималистским звуковым искусством и ранними эмбиентными инсталляциями. Сегодня Control считается одной из ключевых работ в обширной дискографии Конрада Шнитцлера.
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Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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