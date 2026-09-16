Spock's Beard - The Archaeoptimist (0636551832519) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spock's Beard
Альбом (сингл)
The Archaeoptimist
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 733284
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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551832519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spock's Beard
Альбом (сингл)
The Archaeoptimist
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Invisible, Electric Monk, Afourthoughts, St. Jerome In The Wilderness, The Archaeoptimist (Part 1), The Archaeoptimist (Part 2), Next Step
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spock's Beard - The Archaeoptimist (0636551832519) виниловая пластинка
Легендарная прог-рок-группа Spock's Beard анонсировала свой долгожданный новый альбом The Archaeoptimist. Этот альбом представит группу в её лучшем проявлении – искромётном и экспериментальном, представляя одни из лучших работ за более чем 30-летнюю карьеру. Издание на виниле. За более чем 30 лет группа Spock's Beard зарекомендовала себя как одна из самых ярких и последовательных групп современной прогрессивной музыки. Их концерты так же популярны, как и студийная работа, а туры собирают аншлаги по всему миру. Их альбомы регулярно попадают в мировые чарты, например, альбом 2018 года «Noise Floor» занял 3-е место в официальном британском чарте рок- и метал-музыки и 6-е место в официальном чарте прогрессивных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551832519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spock's Beard
Альбом (сингл)
The Archaeoptimist
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Invisible, Electric Monk, Afourthoughts, St. Jerome In The Wilderness, The Archaeoptimist (Part 1), The Archaeoptimist (Part 2), Next Step
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легендарная прог-рок-группа Spock's Beard анонсировала свой долгожданный новый альбом The Archaeoptimist. Этот альбом представит группу в её лучшем проявлении – искромётном и экспериментальном, представляя одни из лучших работ за более чем 30-летнюю карьеру. Издание на виниле. За более чем 30 лет группа Spock's Beard зарекомендовала себя как одна из самых ярких и последовательных групп современной прогрессивной музыки. Их концерты так же популярны, как и студийная работа, а туры собирают аншлаги по всему миру. Их альбомы регулярно попадают в мировые чарты, например, альбом 2018 года «Noise Floor» занял 3-е место в официальном британском чарте рок- и метал-музыки и 6-е место в официальном чарте прогрессивных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Spock's Beard - The Archaeoptimist (0636551832519) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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