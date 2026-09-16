Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка
Memory Of A Day — пятый студийный альбом Phantogram, выпущенный в 2024 году. На этой пластинке дуэт, состоящий из Сары Бартель и Джоша Картера, вновь обращается к своему фирменному сочетанию электронного рока и индитроники. Издание на виниле. Альбом включает такие треки, как «All a Mystery», «Happy Again» и «Come Alive». «All a Mystery» выделяется сочетанием атмосферных синтезаторных слоев и завораживающего вокала, а «Happy Again» черпает свою силу из захватывающих ритмов и запоминающегося припева. В «Come Alive» Phantogram создают гипнотическую и энергичную кульминацию, сочетая чувство тоски и надежды со своим фирменным современным звучанием. «Memory of a Day» органично вписывается в творчество Phantogram, демонстрируя при этом явный рост и развитие. Музыка звучит знакомо, но при этом более захватывающе, многослойно и часто раздвигает границы жанра, наглядно демонстрируя мастерство дуэта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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