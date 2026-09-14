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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800

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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733170
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Характеристики

Бренд
ТМИ
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
10

Описание товара Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800

Модуль памяти

Отзывы о товаре Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800




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Характеристики
Бренд
ТМИ
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Россия
Описание
Модуль памяти
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти ТМИ SO-DIMM 32ГБ DDR5-4800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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