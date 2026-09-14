Оперативная память Netac Shadow II 16GB DDR5-6000
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow II 16GB DDR5-6000
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память является отличным выбором для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для творческих задач. Комплект с запасной частотой и приличным объемом отлично справится с требовательными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а также ускорит работу в программах для монтажа видео и 3D-рендеринга. Для повседневной офисной многозадачности или использования в качестве единственного модуля для базовой системы этот вариант, скорее, будет избыточным по скорости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль построен на современной памяти DDR5, что означает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Форм-фактор DIMM предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти — комфортный объем для игр и большинства рабочих приложений. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик системы в профессиональных пакетах и общую плавность работы при активной многозадачности. В игровых сценариях, особенно на платформе AMD Ryzen, переход с базовых частот DDR5 на такие высокие значения может дать ощутимый прирост к количеству кадров в секунду.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, указанные как CL, в связке с высокой частотой определяют реальную задержку доступа к данным. Для стабильной работы на частоте 6000 МГц модули используют стандартное для DDR5 напряжение и поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленные скоростные характеристики достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложному ручному разгону. Такая предварительная оптимизация производительности — ключевое удобство для пользователя.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии, использующих чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение частоты 6000 МГц может зависеть от конкретной модели платы и версии BIOS. На слабых или очень бюджетных материнских платах максимальная стабильная частота может быть ниже.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных высоких нагрузках, что важно для стабильности при использовании профиля XMP. Дизайн радиаторов достаточно сдержанный, без агрессивно выступающих элементов, что снижает риск конфликта с установленными на процессор башенными кулерами больших размеров. В данной модели отсутствует RGB-подсветка, что может быть плюсом для пользователей, предпочитающих строгий или бесшумный вид системного блока.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что предназначено для работы в двухканальном режиме. Данный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что существенно повышает общую производительность системы. Устанавливать модули рекомендуется в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя для активации двухканальности (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Докупать дополнительно одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это абсолютная несовместимость с платформами под DDR4, так как ключ-вырез на планке расположен иначе. Высокая частота 6000 МГц, хоть и является сильной стороной, может не поддерживаться некоторыми бюджетными материнскими платами или требовать обновления BIOS до последней версии. При выборе ориентируйтесь на поколение вашей платформы, проверьте список QVL и подумайте, нужна ли вам такая высокая скорость или можно сэкономить на частоте, увеличив объем памяти. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему на новой платформе.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память является отличным выбором для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для творческих задач. Комплект с запасной частотой и приличным объемом отлично справится с требовательными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а также ускорит работу в программах для монтажа видео и 3D-рендеринга. Для повседневной офисной многозадачности или использования в качестве единственного модуля для базовой системы этот вариант, скорее, будет избыточным по скорости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль построен на современной памяти DDR5, что означает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Форм-фактор DIMM предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти — комфортный объем для игр и большинства рабочих приложений. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик системы в профессиональных пакетах и общую плавность работы при активной многозадачности. В игровых сценариях, особенно на платформе AMD Ryzen, переход с базовых частот DDR5 на такие высокие значения может дать ощутимый прирост к количеству кадров в секунду.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, указанные как CL, в связке с высокой частотой определяют реальную задержку доступа к данным. Для стабильной работы на частоте 6000 МГц модули используют стандартное для DDR5 напряжение и поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленные скоростные характеристики достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложному ручному разгону. Такая предварительная оптимизация производительности — ключевое удобство для пользователя.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии, использующих чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение частоты 6000 МГц может зависеть от конкретной модели платы и версии BIOS. На слабых или очень бюджетных материнских платах максимальная стабильная частота может быть ниже.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных высоких нагрузках, что важно для стабильности при использовании профиля XMP. Дизайн радиаторов достаточно сдержанный, без агрессивно выступающих элементов, что снижает риск конфликта с установленными на процессор башенными кулерами больших размеров. В данной модели отсутствует RGB-подсветка, что может быть плюсом для пользователей, предпочитающих строгий или бесшумный вид системного блока.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что предназначено для работы в двухканальном режиме. Данный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что существенно повышает общую производительность системы. Устанавливать модули рекомендуется в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя для активации двухканальности (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Докупать дополнительно одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это абсолютная несовместимость с платформами под DDR4, так как ключ-вырез на планке расположен иначе. Высокая частота 6000 МГц, хоть и является сильной стороной, может не поддерживаться некоторыми бюджетными материнскими платами или требовать обновления BIOS до последней версии. При выборе ориентируйтесь на поколение вашей платформы, проверьте список QVL и подумайте, нужна ли вам такая высокая скорость или можно сэкономить на частоте, увеличив объем памяти. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему на новой платформе.
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