Пила электрическая Gigant 12", 1,5 кВт GSAF-14
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила электрическая Gigant 12", 1,5 кВт GSAF-14
Электрическая пила Gigant 12" 1.5 кВт GSAF-14 подходит для решения широкого круга задач на приусадебном участке, таких как: заготовка дров, распиловка веток, продольная и поперечная резка древесины. Особенностью модели являются укорочённая шина длиной 305 мм и сравнительно небольшой вес – 3.5 кг, что значительно облегчает её эксплуатацию и позволяет работать в труднодоступных местах. Автоматическая смазка цепи - для исключения перегрева металлических элементов во время работы. Контроль уровня масла в бачке осуществляется с помощью специального смотрового окна. Механизм быстрой затяжки цепи в данной модели отсутствует. Наличие специальной кнопки блокировки старта - для исключения случайного запуска. Удобная задняя рукоятка небольшого размера с пусковым курком жёстко сидит в руке. Полное отсутствие выхлопных газов, как в бензиновых моделях, делает возможным работу в помещении. Пила работает от щеточного электродвигателя мощностью 1.5 кВт. Расположение двигателя боковое, питание осуществляется от бытовой электросети 220 В, 50 Гц. Специальный фиксатор на рукоятке предотвращает отсоединение штекера
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