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Пила электрическая Gigant 14", 1,8 кВт GSAF-11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила электрическая Gigant 14", 1,8 кВт GSAF-11

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Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 1
Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 2
Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 3
Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 4
Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
15
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
  • Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 1
  • Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 2
  • Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 3
  • Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 4
  • Пила электрическая Gigant 14&quot;, 1,8 кВт GSAF-11 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733088
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Электропила
Комплектация
цепная пила, направляющая шина, цепь, защитный кожух, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
15
Объем масляного бака
140
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35.5
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Габариты без упаковки
420x240x195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х21
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пила электрическая Gigant 14", 1,8 кВт GSAF-11

Электрическая пила Gigant 14" 1.8 кВт GSAF-11 может использоваться для работы в закрытых помещениях, так как не выделяет вредных веществ. Удобная прорезиненная рукоятка делает хват комфортным и предотвращает скольжение руки. Пила имеет небольшие габариты и мощный двигатель.



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Отзывы о товаре Пила электрическая Gigant 14", 1,8 кВт GSAF-11




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Электропила
Комплектация
цепная пила, направляющая шина, цепь, защитный кожух, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
15
Объем масляного бака
140
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35.5
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Количество звеньев
52
Габариты без упаковки
420x240x195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Gigant 14" 1.8 кВт GSAF-11 может использоваться для работы в закрытых помещениях, так как не выделяет вредных веществ. Удобная прорезиненная рукоятка делает хват комфортным и предотвращает скольжение руки. Пила имеет небольшие габариты и мощный двигатель.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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