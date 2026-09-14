Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02
Газонокосилка Gigant представляет собой мощное и надежное устройство, идеально подходящее для ухода за крупными газонами и территориями. Эта самоходная модель оснащена четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 4 лошадиные силы, что обеспечивает оптимальную производительность и эффективность при выполнении работ. С весом в 33 кг, газонокосилка Gigant отличается высокой маневренностью, а ширина скашивания в 53 см позволяет быстро обрабатывать большие площади. Для удобства пользователя предусмотрена функция регулировки высоты скашивания в диапазоне от 30 мм до 75 мм, что позволяет настроить устройство под любые потребности и условия. Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 60 литров, что минимизирует необходимость частого опорожнения в процессе работы. Кроме того, агрегат обладает функцией мульчирования, что позволяет эффективно перерабатывать скошенную траву в натуральное удобрение для газона. Скорость вращения шпинделя составляет 2800 об/мин, обеспечивая качественное и равномерное скашивание. Емкость топливного бака в 1,2 литра обеспечивает длительное время работы без необходимости частой дозаправки. Производится газонокосилка Gigant в Китае, обеспечивая привлекательное соотношение цены и качества. Это устройство станет отличным помощником для тех, кто стремится поддерживать свою территорию в идеальном состоянии с минимальными усилиями.
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