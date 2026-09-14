Top.Mail.Ru
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 21
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 22
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 23
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 24
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 25
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 26
Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
3000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
173 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 24
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 25
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 26
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733073
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Рекомендуемая площадь обработки
1 400 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
3000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
173 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х56х49
Вес, кг.
34

Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02

Газонокосилка Gigant представляет собой мощное и надежное устройство, идеально подходящее для ухода за крупными газонами и территориями. Эта самоходная модель оснащена четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 4 лошадиные силы, что обеспечивает оптимальную производительность и эффективность при выполнении работ. С весом в 33 кг, газонокосилка Gigant отличается высокой маневренностью, а ширина скашивания в 53 см позволяет быстро обрабатывать большие площади. Для удобства пользователя предусмотрена функция регулировки высоты скашивания в диапазоне от 30 мм до 75 мм, что позволяет настроить устройство под любые потребности и условия. Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 60 литров, что минимизирует необходимость частого опорожнения в процессе работы. Кроме того, агрегат обладает функцией мульчирования, что позволяет эффективно перерабатывать скошенную траву в натуральное удобрение для газона. Скорость вращения шпинделя составляет 2800 об/мин, обеспечивая качественное и равномерное скашивание. Емкость топливного бака в 1,2 литра обеспечивает длительное время работы без необходимости частой дозаправки. Производится газонокосилка Gigant в Китае, обеспечивая привлекательное соотношение цены и качества. Это устройство станет отличным помощником для тех, кто стремится поддерживать свою территорию в идеальном состоянии с минимальными усилиями.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Рекомендуемая площадь обработки
1 400 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Мощность электрического двигателя, Вт
3000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
173 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Развернуть
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Gigant представляет собой мощное и надежное устройство, идеально подходящее для ухода за крупными газонами и территориями. Эта самоходная модель оснащена четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 4 лошадиные силы, что обеспечивает оптимальную производительность и эффективность при выполнении работ. С весом в 33 кг, газонокосилка Gigant отличается высокой маневренностью, а ширина скашивания в 53 см позволяет быстро обрабатывать большие площади. Для удобства пользователя предусмотрена функция регулировки высоты скашивания в диапазоне от 30 мм до 75 мм, что позволяет настроить устройство под любые потребности и условия. Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 60 литров, что минимизирует необходимость частого опорожнения в процессе работы. Кроме того, агрегат обладает функцией мульчирования, что позволяет эффективно перерабатывать скошенную траву в натуральное удобрение для газона. Скорость вращения шпинделя составляет 2800 об/мин, обеспечивая качественное и равномерное скашивание. Емкость топливного бака в 1,2 литра обеспечивает длительное время работы без необходимости частой дозаправки. Производится газонокосилка Gigant в Китае, обеспечивая привлекательное соотношение цены и качества. Это устройство станет отличным помощником для тех, кто стремится поддерживать свою территорию в идеальном состоянии с минимальными усилиями.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Gigant 4 л.с. PLM-02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...