Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) виниловая пластинка
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Описание товара Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) виниловая пластинка
Два титана сталкиваются в сессии, полной острых углов, блюзовых грувов и бесстрашной изобретательности. Записанный в 1953 и 1954 годах и объединенный под простым названием Monk, этот альбом представляет собой взрывной дуэт Телониуса Монка и Сонни Роллинза — двух самых оригинальных. голосов джаза. Эти ранние записи демонстрируют угловатые композиции Монка и его уникальный стиль аккомпанемента, идеально дополняющие мощные, проникновенные теноровые партии Роллинза. Такие треки, как «Friday the 13th» и «Work», подчеркивают авангардное взаимодействие группы, а «Nutty» и «The Way You Look Tonight» раскрывают безошибочный почерк Монка в отношении стандартов. Monk — это сырой, креативный и бесконечно захватывающий — взгляд на истоки современного джаза.
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