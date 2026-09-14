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Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thelonious Monk And Rollins Sonny
Альбом (сингл)
Monk
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) - фото 1
  • Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732930
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005655935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thelonious Monk And Rollins Sonny
Альбом (сингл)
Monk
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Way You Look Tonight Happy Work Nutty Friday The 13th
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk And Rollins Sonny - Monk (9120005655935) виниловая пластинка

Два титана сталкиваются в сессии, полной острых углов, блюзовых грувов и бесстрашной изобретательности. Записанный в 1953 и 1954 годах и объединенный под простым названием Monk, этот альбом представляет собой взрывной дуэт Телониуса Монка и Сонни Роллинза — двух самых оригинальных. голосов джаза. Эти ранние записи демонстрируют угловатые композиции Монка и его уникальный стиль аккомпанемента, идеально дополняющие мощные, проникновенные теноровые партии Роллинза. Такие треки, как «Friday the 13th» и «Work», подчеркивают авангардное взаимодействие группы, а «Nutty» и «The Way You Look Tonight» раскрывают безошибочный почерк Монка в отношении стандартов. Monk — это сырой, креативный и бесконечно захватывающий — взгляд на истоки современного джаза.

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005655935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thelonious Monk And Rollins Sonny
Альбом (сингл)
Monk
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Way You Look Tonight Happy Work Nutty Friday The 13th
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Два титана сталкиваются в сессии, полной острых углов, блюзовых грувов и бесстрашной изобретательности. Записанный в 1953 и 1954 годах и объединенный под простым названием Monk, этот альбом представляет собой взрывной дуэт Телониуса Монка и Сонни Роллинза — двух самых оригинальных. голосов джаза. Эти ранние записи демонстрируют угловатые композиции Монка и его уникальный стиль аккомпанемента, идеально дополняющие мощные, проникновенные теноровые партии Роллинза. Такие треки, как «Friday the 13th» и «Work», подчеркивают авангардное взаимодействие группы, а «Nutty» и «The Way You Look Tonight» раскрывают безошибочный почерк Монка в отношении стандартов. Monk — это сырой, креативный и бесконечно захватывающий — взгляд на истоки современного джаза.
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