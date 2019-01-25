The Alligator Wine - The Flying Carousel (EP) (0190759129814) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.01.2019
Исполнитель
The Alligator Wine
Альбом (сингл)
THE FLYING CAROUSEL
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387257
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
EP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759129814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.01.2019
Исполнитель
The Alligator Wine
Альбом (сингл)
THE FLYING CAROUSEL
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Alligator Wine - The Flying Carousel (EP) (0190759129814) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Flying Carousel
|4:29
|A2
|Dream Eyed Little Girl
|4:32
|B
|Reptile
|7:28
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
EP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759129814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.01.2019
Исполнитель
The Alligator Wine
Альбом (сингл)
THE FLYING CAROUSEL
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Flying Carousel
|4:29
|A2
|Dream Eyed Little Girl
|4:32
|B
|Reptile
|7:28
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The Alligator Wine - The Flying Carousel (EP) (0190759129814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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