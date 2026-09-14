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Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка

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Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 1
Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 2
Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 3
Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Quinn Sullivan
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 1
  • Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 2
  • Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 3
  • Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732919
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725747284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Quinn Sullivan
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dark Love, Salvation (Make Me Wanna Pray), Rise Up Children, Don't Wanna Die Today, Once Upon A Lie, Leave No Love Behind, I Can't Stay (& You Can't Go), Nothin' Gonna Change My Mind, Eyes On Me, Half My Heart
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dark Love, Salvation (Make Me Wanna Pray), Rise Up Children, Don't Wanna Die Today, Once Upon A Lie, Leave No Love Behind, I Can't Stay (& You Can't Go), Nothin' Gonna Change My Mind, Eyes On Me, Half My Heart

Отзывы о товаре Quinn Sullivan - Salvation (White) (8712725747284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725747284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Quinn Sullivan
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dark Love, Salvation (Make Me Wanna Pray), Rise Up Children, Don't Wanna Die Today, Once Upon A Lie, Leave No Love Behind, I Can't Stay (& You Can't Go), Nothin' Gonna Change My Mind, Eyes On Me, Half My Heart
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dark Love, Salvation (Make Me Wanna Pray), Rise Up Children, Don't Wanna Die Today, Once Upon A Lie, Leave No Love Behind, I Can't Stay (& You Can't Go), Nothin' Gonna Change My Mind, Eyes On Me, Half My Heart
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