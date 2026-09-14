Электронная книга Digma Tome 6" темно-серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Объем оперативной памяти
256 Мб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Продолжительность работы (страницы)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732773
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
256 Мб
Цвет
серый
Комплектация
Электронная книга e656, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
CHMC, DjVu, EPUB, FB2, HTML, PDB, PDF, TXT, JPG, BMP, PNG
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Продолжительность работы (страницы)
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400
Описание товара Электронная книга Digma Tome 6" темно-серый
Электронная книга Digma с 6-дюймовым E-ink HD Pearl дисплеем идеально подходит для комфортного чтения в любое время суток – встроенная подсветка позволит наслаждаться книгой даже в темноте. Благодаря ёмкому аккумулятору на 1500 мА·ч и впечатляющей продолжительности работы до 1000 страниц вы сможете читать без частой подзарядки. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, а высокое разрешение 758x1024 передаёт текст чётко и деликатно для глаз. Идеальный вариант для тех, кто ценит удобство и мобильность.
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Бренд
Объем оперативной памяти
256 Мб
Цвет
серый
Комплектация
Электронная книга e656, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
CHMC, DjVu, EPUB, FB2, HTML, PDB, PDF, TXT, JPG, BMP, PNG
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Продолжительность работы (страницы)
1000
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Страна производитель
Китай
Электронная книга Digma с 6-дюймовым E-ink HD Pearl дисплеем идеально подходит для комфортного чтения в любое время суток – встроенная подсветка позволит наслаждаться книгой даже в темноте. Благодаря ёмкому аккумулятору на 1500 мА·ч и впечатляющей продолжительности работы до 1000 страниц вы сможете читать без частой подзарядки. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, а высокое разрешение 758x1024 передаёт текст чётко и деликатно для глаз. Идеальный вариант для тех, кто ценит удобство и мобильность.
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