Электронная книга Onyx Boox Kant 3 Black
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Характеристики
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Kant 3 Black
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Kant 3 Black ОНИКС БУКС Кант 3 — устройство для чтения электронных книг, выполненное в корпусе, по форме приближенном к смартфону. Модель имеет экран высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200) с диагональю 6.13 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Соотношение сторон дисплея 1:2 будет привычным для тех, кто часто читает книги на экрана смартфона. Высокая скорость работы ридера обеспечивается за счет высокопроизводительного 8-ядерного процессора и 2 Гб оперативной памяти. Модель оборудована современными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а 32 гигабайта встроенной памяти и слот для карт microSD позволяют хранить большую библиотеку книг и нужных документов непосредственно на устройстве. В составе ПО ридера имеется магазин приложений RuStore, с помощью которого можно безопасно скачивать, покупать и обновлять приложения. Аудиоплеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а функция TTS - озвучивать текстовые файлы. Устройство получило дополнительную защиту от брызг, а в комплекте с ридером поставляется удобная защитная обложка. Смотрите также: Аксессуары для планшетов , Аксессуары для электронных книг , Планшеты , Электронные книги
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Достоинства:
Комментарий:
Книга мне понравилась. Хоть и она маленького размера, мне смотреть привычно, т.к. читала на смартфоне. При перелистывание страницы если есть где изображение, медленно прорисовывается. В остальном все устраивает. У аудио звук хороший. Для тех кто часто ездит, удобно будет брать с собой в поездку. Покупкой довольна. Товар пришёл в срок, в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Отзывы исправлен. Покупала книгу не для себя, были четкие данные и нужно было подобрать под них гаджет, аналогов нет ни у других производителей. Аппарат шустрый, читалки май бук, Яндекс легко устанавливаются, грузятся. Пока ругались с продавцом, в игрушку влюбилась и решила оставить себе. Плюсы: читать не через браузер, зарядку не поглощает в сумашедшем кол ве, глаза не устают тк можно менять формат текста. В любую сумочку поместиться. Минусы: если придраться только… для людей с плохим зрением не подойдет, но это и так думаю очевидно. Во многих отзывах пишут что загружается долго после выключения, это не правда, грузит шустро по сравнению с покетами эра и 717. Читаю действительно очень много, но не всегда есть возможность носить с собой книгу из за размеров, теперь есть возможность это делать, спасибо случайности. Теперь смотрю на Ломоносова как замену 717 покетбуку.. не было бы счастья, а несчастье помогло!
Достоинства:
Комментарий:
Мне ОЧЕНЬ нравится. Просто неожиданно. Покупка почти спонтанная - привлёк форм-фактор, то, что в этой крошке 6,13\' против стандартных 6\' и, конечно, андройд со всеми причитающимися приложениями с книгами, где всё доступно по подписке. Пугало, что тут тьма настроек и в сравнении с лаконичным Киндлом (который параллельно рассматривался к приобретению) будет сложно разобраться. Но интерфейс очень дружелюбный - кнопок, конечно, много, но всё самое основное быстро находишь как настроить: для меня был критичным поворот экрана, теплая подсветка и крупный толстый шрифт без засечек - всё это легко настраивается и в читалке и в приложениях. Даже с pdf можно работать: некоторые файлы слишком мелко, но с другими в горизонтальной ориентации просто класс - обрезка полей, удобное масштабирование и очень понравилось, что экран делится на секции, чтобы видеть, что в текущем/прошлом окне. Можно читать тексты из сети - ту же всем известную энциклопедию, но через стандартный браузер эта энциклопедия не даёт шрифт принудительно увеличить, надо ставить другой браузер. Лишнего (почта, мессенджеры) в читалку загружать не планирую, и пока всё просто летает. По другим отзывам было ожидание тормозов, но работа пока очень быстрая. По проводу с ПК девайс не определился, поэтому пока бросаю себе файлы через облако - папка всегда открыта по короткой ссылке в браузере. Были опасения, что экран Карта 1200 будет не супер, ведь уже есть Карта 1300, но он просто божественный. Чехол с вайбом аля дед отличный, сидит как влитой (Но дома он не всегда нужен, и пока не понятно, как снимается - то ли он на клею, то ли на каком-то адском супер-магните. В инструкции ничего нет, но это можно будет в интернете почитать). Защитное стекло в модели тоже не лишнее. Правда экран всё равно немного утоплен в корпус и по кромке собирает пыль - но, видимо, это сделано намеренно - как своего рода "бампер" для защиты от падения плашмя на стекло. Что не понравилось: 1. Внизу на экране два засвета в углах. Они очень бросаются в глаза на средней температуре подсветки - на холодной не видно, на максимально желтой они чудесным образом исчезают. В вертикальном режиме эти засветы подбешивают, придётся привыкать к ним. 2. Не получилось сделать аккаунт в самой читалке - код на почту приходит, но после ввода книга пишет, что код неправильный. Может, потом разберусь, но не критично. 3. Боковые жесты регулировки подсветки не срабатывают в приложениях, где книги читаются по подписке, - приходится настраивать через быстрое меню (точка, плавающая по экрану). Но, может, просто надо донастроить. В предустановленной читалке всё работает. В целом покупка превзошла ожидания! Конечно, под pdf лучше что-то побольше (хотя бы Галилео с 7\'), но для меня тут решаются 90% моих читательских задач.
Достоинства:
Комментарий:
Урвал в конце января со скидкой (вышло 23000). Пишу отзыв спустя месяц использования.. Заряд держит около 10-11 дней, если читать каждый день по 2-3часа со встроенной подсветкой.Подсветка в моём экземпляре достаточно комфортная для глаз (читаю перед сном). Через wi-fi смог закачать без проблем нужные мне приложения (пользуюсь крайне редко). Блютузом постоянно скидываю с телефона бесплатные книжки(отлично сопрягается с сяоми). Размер электронной книги оптимальный-в чехле линейкой намерил 16*8*0.8см. Теперь о минусах: За месяц использования столкнулся с артефактами (показал в прикрепленном видео). Раз пять так произошло-когда нужно куда-то отойти-он гаснет, потом возобновляешь чтение и на перелистывании сенсорно он тормозит. Лечится перезагрузкой. Вторая претензия была,но сейчас не актуальна уже. На чехле кожаном грани по периметру пришлось обрабатывал наждачкой, острые края были. Остановился на этом гаджете потому, что на Ютубе увидел достаточно развернутую инструкцию пользователя(на канале оникс букс). Это и скидка стало решающим при выборе электронной книги. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Интерфейс в Кант 3 сделали хуже чем был в Кант 1.
Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Kant 3 Black
Достоинства:
Комментарий:
Книга мне понравилась. Хоть и она маленького размера, мне смотреть привычно, т.к. читала на смартфоне. При перелистывание страницы если есть где изображение, медленно прорисовывается. В остальном все устраивает. У аудио звук хороший. Для тех кто часто ездит, удобно будет брать с собой в поездку. Покупкой довольна. Товар пришёл в срок, в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Отзывы исправлен. Покупала книгу не для себя, были четкие данные и нужно было подобрать под них гаджет, аналогов нет ни у других производителей. Аппарат шустрый, читалки май бук, Яндекс легко устанавливаются, грузятся. Пока ругались с продавцом, в игрушку влюбилась и решила оставить себе. Плюсы: читать не через браузер, зарядку не поглощает в сумашедшем кол ве, глаза не устают тк можно менять формат текста. В любую сумочку поместиться. Минусы: если придраться только… для людей с плохим зрением не подойдет, но это и так думаю очевидно. Во многих отзывах пишут что загружается долго после выключения, это не правда, грузит шустро по сравнению с покетами эра и 717. Читаю действительно очень много, но не всегда есть возможность носить с собой книгу из за размеров, теперь есть возможность это делать, спасибо случайности. Теперь смотрю на Ломоносова как замену 717 покетбуку.. не было бы счастья, а несчастье помогло!
Достоинства:
Комментарий:
Мне ОЧЕНЬ нравится. Просто неожиданно. Покупка почти спонтанная - привлёк форм-фактор, то, что в этой крошке 6,13\' против стандартных 6\' и, конечно, андройд со всеми причитающимися приложениями с книгами, где всё доступно по подписке. Пугало, что тут тьма настроек и в сравнении с лаконичным Киндлом (который параллельно рассматривался к приобретению) будет сложно разобраться. Но интерфейс очень дружелюбный - кнопок, конечно, много, но всё самое основное быстро находишь как настроить: для меня был критичным поворот экрана, теплая подсветка и крупный толстый шрифт без засечек - всё это легко настраивается и в читалке и в приложениях. Даже с pdf можно работать: некоторые файлы слишком мелко, но с другими в горизонтальной ориентации просто класс - обрезка полей, удобное масштабирование и очень понравилось, что экран делится на секции, чтобы видеть, что в текущем/прошлом окне. Можно читать тексты из сети - ту же всем известную энциклопедию, но через стандартный браузер эта энциклопедия не даёт шрифт принудительно увеличить, надо ставить другой браузер. Лишнего (почта, мессенджеры) в читалку загружать не планирую, и пока всё просто летает. По другим отзывам было ожидание тормозов, но работа пока очень быстрая. По проводу с ПК девайс не определился, поэтому пока бросаю себе файлы через облако - папка всегда открыта по короткой ссылке в браузере. Были опасения, что экран Карта 1200 будет не супер, ведь уже есть Карта 1300, но он просто божественный. Чехол с вайбом аля дед отличный, сидит как влитой (Но дома он не всегда нужен, и пока не понятно, как снимается - то ли он на клею, то ли на каком-то адском супер-магните. В инструкции ничего нет, но это можно будет в интернете почитать). Защитное стекло в модели тоже не лишнее. Правда экран всё равно немного утоплен в корпус и по кромке собирает пыль - но, видимо, это сделано намеренно - как своего рода "бампер" для защиты от падения плашмя на стекло. Что не понравилось: 1. Внизу на экране два засвета в углах. Они очень бросаются в глаза на средней температуре подсветки - на холодной не видно, на максимально желтой они чудесным образом исчезают. В вертикальном режиме эти засветы подбешивают, придётся привыкать к ним. 2. Не получилось сделать аккаунт в самой читалке - код на почту приходит, но после ввода книга пишет, что код неправильный. Может, потом разберусь, но не критично. 3. Боковые жесты регулировки подсветки не срабатывают в приложениях, где книги читаются по подписке, - приходится настраивать через быстрое меню (точка, плавающая по экрану). Но, может, просто надо донастроить. В предустановленной читалке всё работает. В целом покупка превзошла ожидания! Конечно, под pdf лучше что-то побольше (хотя бы Галилео с 7\'), но для меня тут решаются 90% моих читательских задач.
Достоинства:
Комментарий:
Урвал в конце января со скидкой (вышло 23000). Пишу отзыв спустя месяц использования.. Заряд держит около 10-11 дней, если читать каждый день по 2-3часа со встроенной подсветкой.Подсветка в моём экземпляре достаточно комфортная для глаз (читаю перед сном). Через wi-fi смог закачать без проблем нужные мне приложения (пользуюсь крайне редко). Блютузом постоянно скидываю с телефона бесплатные книжки(отлично сопрягается с сяоми). Размер электронной книги оптимальный-в чехле линейкой намерил 16*8*0.8см. Теперь о минусах: За месяц использования столкнулся с артефактами (показал в прикрепленном видео). Раз пять так произошло-когда нужно куда-то отойти-он гаснет, потом возобновляешь чтение и на перелистывании сенсорно он тормозит. Лечится перезагрузкой. Вторая претензия была,но сейчас не актуальна уже. На чехле кожаном грани по периметру пришлось обрабатывал наждачкой, острые края были. Остановился на этом гаджете потому, что на Ютубе увидел достаточно развернутую инструкцию пользователя(на канале оникс букс). Это и скидка стало решающим при выборе электронной книги. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Интерфейс в Кант 3 сделали хуже чем был в Кант 1.