Электронная книга Onyx Boox Go Color 7 (GEN II) Black
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Характеристики
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726861
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х7
Вес, г.
200
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go Color 7 (GEN II) Black
Электронная книга Onyx Boox Go Color 7 (GEN II) Black
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Развернуть
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Электронная книга Onyx Boox Go Color 7 (GEN II) Black
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