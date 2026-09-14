Электронная книга Digma F4 черный
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Характеристики
Описание товара Электронная книга Digma F4 черный
Электронная книга Digma — настоящий спутник для ценителей чтения в любом месте. Лёгкая конструкция весом всего 140 грамм делает её идеальной для путешествий и ежедневных поездок — просто положите в сумку, и она всегда под рукой. Сенсорный E-Ink экран с диагональю 5,83 дюйма и разрешением 920x680 обеспечивает приятное для глаз чтение, даже при долгом погружении в любимую книгу. Встроенная подсветка позволяет комфортно читать при любом освещении — и днём, и ночью. Аккумулятор ёмкостью 1700 мА·ч гарантирует длительную работу без подзарядки, а 8 Гб встроенной памяти хватит для огромной библиотеки — все книги всегда с собой. Мощный 1 Гб оперативной памяти и система Android делают работу плавной и быстрой, а поддержка Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту и дополнительным возможностям. Digma сочетает свободу, комфорт и современные технологии для вашего чтения.
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