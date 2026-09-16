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Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Буйнов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) - фото 1
  • Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) - фото 2
  • Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Буйнов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я пришёл к тебе совсем, В Париже ночь, Танцуй, как Петя!, В облака, Я московский пустой бамбук, Капитан Каталкин, Посидим, помолчим, Пусть, Горький мёд, Падают листья, Ранняя зима, Эй, друг
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) виниловая пластинка

«Лучшие песни» Александра Буйнова — это сборник знаковых хитов артиста в жанре эстрадной поп-музыки и шансона. Альбом охватывает многолетнюю карьеру певца, предлагая энергичные композиции и лиричные баллады о любви и жизни. Основные темы: Любовь, дружба, жизнь, воспоминания.

Отзывы о товаре Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Буйнов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я пришёл к тебе совсем, В Париже ночь, Танцуй, как Петя!, В облака, Я московский пустой бамбук, Капитан Каталкин, Посидим, помолчим, Пусть, Горький мёд, Падают листья, Ранняя зима, Эй, друг
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Лучшие песни» Александра Буйнова — это сборник знаковых хитов артиста в жанре эстрадной поп-музыки и шансона. Альбом охватывает многолетнюю карьеру певца, предлагая энергичные композиции и лиричные баллады о любви и жизни. Основные темы: Любовь, дружба, жизнь, воспоминания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Буйнов - Лучшие Песни (4680068806927) виниловая пластинка – стоимость товара 3100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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