3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара 3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda
IP-камера Tenda CP3 – высокопроизводительная модель для качественного видеонаблюдения и мониторинга внутри помещений. Поворотная конструкция камеры обеспечивает круговой обзор на 360 градусов. Благодаря матрице CMOS 2 Мп и ИК-подсветке достигается детализированное реалистичное видео при различной освещенности. Встроенный динамик и микрофон позволяют совместно с видео реализовать голосовую связь. Беспроводная технология Wi-Fi гарантирует удобство подключения и широкую совместимость. В Tenda CP3 реализованы функции патрулирования, сигнализации, будильник. Среди других особенностей отмечаются система обнаружения движения и хранение файлов на карту памяти.
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