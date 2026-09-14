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3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda

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3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732536
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара 3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda

IP-камера Tenda CP3 – высокопроизводительная модель для качественного видеонаблюдения и мониторинга внутри помещений. Поворотная конструкция камеры обеспечивает круговой обзор на 360 градусов. Благодаря матрице CMOS 2 Мп и ИК-подсветке достигается детализированное реалистичное видео при различной освещенности. Встроенный динамик и микрофон позволяют совместно с видео реализовать голосовую связь. Беспроводная технология Wi-Fi гарантирует удобство подключения и широкую совместимость. В Tenda CP3 реализованы функции патрулирования, сигнализации, будильник. Среди других особенностей отмечаются система обнаружения движения и хранение файлов на карту памяти.

Отзывы о товаре 3MP панорамная/наклонная камера видеонаблюдения Tenda




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера Tenda CP3 – высокопроизводительная модель для качественного видеонаблюдения и мониторинга внутри помещений. Поворотная конструкция камеры обеспечивает круговой обзор на 360 градусов. Благодаря матрице CMOS 2 Мп и ИК-подсветке достигается детализированное реалистичное видео при различной освещенности. Встроенный динамик и микрофон позволяют совместно с видео реализовать голосовую связь. Беспроводная технология Wi-Fi гарантирует удобство подключения и широкую совместимость. В Tenda CP3 реализованы функции патрулирования, сигнализации, будильник. Среди других особенностей отмечаются система обнаружения движения и хранение файлов на карту памяти.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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