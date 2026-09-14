Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM)
Камера видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-T103 поддерживает не только аналоговый стандарт CVBS, но и современный HD-TVI, позволяющий передавать данные с разрешением до 1 Мп. Во избежание потери качества изображения в темное время суток прибор располагает яркой ИК-подсветкой с автоматической настройкой. Информативность цветной съемки поддерживается на должном уровне благодаря объективу с фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора 92°. Интеллектуальная матрица CMOS позволяет снимать видео с частотой 25 кадров в секунду и разрешением 1296х732 пикселя. Камера видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-T103 предназначена для установки в закрытых помещениях. Защита корпуса уровня IP66 обеспечивает устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что позволяет использовать модель в гаражах и подъездах. Сообщить об ошибке в описании
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