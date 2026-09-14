Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D)
Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N308/2P(D) поддерживает передачу данных и питания в системе видеонаблюдения по одному кабелю. Он позволяет организовать запись с 8 камер IP одновременно разрешением до 8 Мп, которые подключаются через интерфейс RJ45 PoE со скоростью 100 Мбит/с. Внутри устройства расположены 2 отсека для установки накопителей SSD или HDD объемом до 8000 ГБ с интерфейсом SATA. Регистратор HiWatch DS-N308/2P(D) с детектором движения позволяет начинать запись происходящего при обнаружении движущихся объектов в поле зрения камер. Аудиоразъемы на корпусе обеспечивают двустороннюю аудиосвязь для голосового общения через динамик и микрофон. Вывод изображения на монитор выполняется с помощью видеовыходов HDMI и VGA.
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