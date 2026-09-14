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Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D)

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Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 1
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 2
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 3
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 4
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 5
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 6
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 7
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 8
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 9
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 10
Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 1
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 2
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 3
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 4
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 5
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 6
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 7
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 8
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 9
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 10
  • Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731792
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
8 портов
Питание
От адаптера, От сети
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
445x45x290 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4

Описание товара Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D)

Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N308/2P(D) поддерживает передачу данных и питания в системе видеонаблюдения по одному кабелю. Он позволяет организовать запись с 8 камер IP одновременно разрешением до 8 Мп, которые подключаются через интерфейс RJ45 PoE со скоростью 100 Мбит/с. Внутри устройства расположены 2 отсека для установки накопителей SSD или HDD объемом до 8000 ГБ с интерфейсом SATA. Регистратор HiWatch DS-N308/2P(D) с детектором движения позволяет начинать запись происходящего при обнаружении движущихся объектов в поле зрения камер. Аудиоразъемы на корпусе обеспечивают двустороннюю аудиосвязь для голосового общения через динамик и микрофон. Вывод изображения на монитор выполняется с помощью видеовыходов HDMI и VGA.

Отзывы о товаре Видеорегистратор NVR (сетевой) HiWatch DS-N308/2P(D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
8 портов
Питание
От адаптера, От сети
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
445x45x290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N308/2P(D) поддерживает передачу данных и питания в системе видеонаблюдения по одному кабелю. Он позволяет организовать запись с 8 камер IP одновременно разрешением до 8 Мп, которые подключаются через интерфейс RJ45 PoE со скоростью 100 Мбит/с. Внутри устройства расположены 2 отсека для установки накопителей SSD или HDD объемом до 8000 ГБ с интерфейсом SATA. Регистратор HiWatch DS-N308/2P(D) с детектором движения позволяет начинать запись происходящего при обнаружении движущихся объектов в поле зрения камер. Аудиоразъемы на корпусе обеспечивают двустороннюю аудиосвязь для голосового общения через динамик и микрофон. Вывод изображения на монитор выполняется с помощью видеовыходов HDMI и VGA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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