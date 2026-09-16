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Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D)

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Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) - фото 1
Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
есть
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) - фото 1
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731747
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
2500 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
260x48x225мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D)

Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) 4-х канальный IP-видеорегистратор с разрешением записи до 4 Мп. Видеовход: 4 канала; видеовыход: 1 VGA до 1080Р, 1 HDMI до 1080Р; Входящий поток 40Мб/с; исходящий поток 60Мб/с. Синхронное воспроизведение 2 канала 2Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; 2 USB. Рабочие условия -10°C...+55°C. Питание DC12В; 10Вт макс (без HDD), ?1кг (без HDD).

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
2500 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
260x48x225мм
Страна производитель
Китай
Описание
Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D) 4-х канальный IP-видеорегистратор с разрешением записи до 4 Мп. Видеовход: 4 канала; видеовыход: 1 VGA до 1080Р, 1 HDMI до 1080Р; Входящий поток 40Мб/с; исходящий поток 60Мб/с. Синхронное воспроизведение 2 канала 2Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; 2 USB. Рабочие условия -10°C...+55°C. Питание DC12В; 10Вт макс (без HDD), ?1кг (без HDD).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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