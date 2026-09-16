Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C)
Количество каналов: 4?Гибридные + 1?IP / или 5?IP | Запись: TVI 1?3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4?2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4?1MP@15к/с / + IP 1?6MP@25к/с / или IP 5?6MP@25к/с | Воспроизведение: 4?2.0MP | Кодек: H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1?RJ45 10M/100Mbps / Видео 4?BNC Гибридный Вход с AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1?RCA Вход/1?RCA Выход / 2?USB 2.0 / 1?HDMI FullHD / 1?VGA FullHD | Носители: 1?SATA HDD 10Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре / Анализ человека/ТС (до 2х каналов) | Меню: GUI Мультиязыковое | Управление: HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 8W (БП в комплекте) | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.0кг | Размер: 200?200?45мм
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