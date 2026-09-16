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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C)

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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C) - фото 2
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C) - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728625
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
От адаптера, От сети
Потребляемая мощность, Вт
8
Габариты
200х200х45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C)

Количество каналов: 4?Гибридные + 1?IP / или 5?IP | Запись: TVI 1?3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4?2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4?1MP@15к/с / + IP 1?6MP@25к/с / или IP 5?6MP@25к/с | Воспроизведение: 4?2.0MP | Кодек: H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1?RJ45 10M/100Mbps / Видео 4?BNC Гибридный Вход с AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1?RCA Вход/1?RCA Выход / 2?USB 2.0 / 1?HDMI FullHD / 1?VGA FullHD | Носители: 1?SATA HDD 10Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре / Анализ человека/ТС (до 2х каналов) | Меню: GUI Мультиязыковое | Управление: HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 8W (БП в комплекте) | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.0кг | Размер: 200?200?45мм

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H204QA(C)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
От адаптера, От сети
Потребляемая мощность, Вт
8
Габариты
200х200х45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Количество каналов: 4?Гибридные + 1?IP / или 5?IP | Запись: TVI 1?3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4?2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4?1MP@15к/с / + IP 1?6MP@25к/с / или IP 5?6MP@25к/с | Воспроизведение: 4?2.0MP | Кодек: H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264/G.711u | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1?RJ45 10M/100Mbps / Видео 4?BNC Гибридный Вход с AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1?RCA Вход/1?RCA Выход / 2?USB 2.0 / 1?HDMI FullHD / 1?VGA FullHD | Носители: 1?SATA HDD 10Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис: HIK-Connect | Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect | Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора | Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре / Анализ человека/ТС (до 2х каналов) | Меню: GUI Мультиязыковое | Управление: HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: ABS Пластик/Металл | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 8W (БП в комплекте) | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.0кг | Размер: 200?200?45мм
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Отзывы


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