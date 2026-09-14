Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/128Gb Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi Pad 8 RU 8/128Gb Gray
Планшет Xiaomi поражает своим современным дизайном и высоким уровнем производительности. Выполненный в изысканном сером цвете с металлическим корпусом, этот планшет не только стильный, но и прочный. С диагональю экрана в 11,2 дюйма и разрешением 3200x2136 пикселей, он обеспечивает кристально четкое изображение, идеально подходящее как для развлечений, так и для работы. Планшет работает на новой операционной системе HyperOS, что гарантирует быструю и плавную работу устройства. В его основе лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с частотой 3,21 ГГц и восемью ядрами, предоставляющий феноменальную производительность и многозадачность. С 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти у вас достаточно места для хранения приложений, игр и медиафайлов, хотя слот для карты памяти отсутствует. Однако это компенсируется надежной и быстрой внутренней памятью. Фронтальная камера на 8 МП позволяет делать качественные селфи и проводить видеоконференции с высоким разрешением. Планшет идеально подходит для тех, кто ценит функциональность и высокое качество с современными техническими характеристиками, изготовленный в Китае, но на мировом уровне стандартов. Однако, следует отметить, что в комплекте не поставляются стилус и клавиатура.
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Теги товара: для студента, 128 Гб, Игровые
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8"
Теги товара: для студента, 128 Гб, Игровые
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