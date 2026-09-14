Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка
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Описание товара Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка
"Such Ferocious Beauty" — это классика от Cowboy Junkies и еще одно направление в творчестве канадской лоу-фай группы, которая, как известно, состоит из членов одной семьи. Книга была написана в период между долгим, изолирующим летом 2020 и 2021 годов, когда Майкл Тимминс попрощался со своей семьей, отправился на дачу и сосредоточился на писательской деятельности, вооружившись книгами Д. Х. Лоуренса, Уолта Уитмена, Дэвида Уайта, Библией, «Одиссеей» и желанием осмыслить этот этап своей жизни. Хотя эти десять песен служат акустическими зарисовками эмоций, жизни и даже судьбы, их объединяет некая негласная общая черта. От мучительного блюза «Hell Is Real» до тоскливых мелодий «Knives Are Drawn» — в обеих песнях певец обращается к слушателю, наблюдая, увещевая, приоткрывая завесу тайны. В конечном итоге, все они приводят к одному и тому же выводу: человек смотрит на мир и спрашивает: «Как я вписываюсь в этот мир? Как я могу сохранить свою человечность?»
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