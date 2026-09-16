Taj Mahal - Giant Steps (coloured) (8719262030589) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 730442
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo', Take A Giant Step, Give Your Woman What She Wants, Good Morning Little School Girl, You're Gonna Need Somebody On Your Bond, Six Days On The Road, Farther On Down The Road (You Will Accompany Me), Keep Your Hands Off Her, Bacon Fat, Linin' Track, Country Blues #1, Wild Ox Moan, Light Rain Blues, A Little Soulful Tune, Candy Man, Cluck Old Hen, Colored Aristocracy, Blind Boy Rag, Stagger Lee, Cajun Tune, Fishin' Blues, Annie's Lover
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Taj Mahal - Giant Steps (coloured) (8719262030589) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo', Take A Giant Step, Give Your Woman What She Wants, Good Morning Little School Girl, You're Gonna Need Somebody On Your Bond, Six Days On The Road, Farther On Down The Road (You Will Accompany Me), Keep Your Hands Off Her, Bacon Fat, Linin' Track, Country Blues #1, Wild Ox Moan, Light Rain Blues, A Little Soulful Tune, Candy Man, Cluck Old Hen, Colored Aristocracy, Blind Boy Rag, Stagger Lee, Cajun Tune, Fishin' Blues, Annie's Lover
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo', Take A Giant Step, Give Your Woman What She Wants, Good Morning Little School Girl, You're Gonna Need Somebody On Your Bond, Six Days On The Road, Farther On Down The Road (You Will Accompany Me), Keep Your Hands Off Her, Bacon Fat, Linin' Track, Country Blues #1, Wild Ox Moan, Light Rain Blues, A Little Soulful Tune, Candy Man, Cluck Old Hen, Colored Aristocracy, Blind Boy Rag, Stagger Lee, Cajun Tune, Fishin' Blues, Annie's Lover
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo', Take A Giant Step, Give Your Woman What She Wants, Good Morning Little School Girl, You're Gonna Need Somebody On Your Bond, Six Days On The Road, Farther On Down The Road (You Will Accompany Me), Keep Your Hands Off Her, Bacon Fat, Linin' Track, Country Blues #1, Wild Ox Moan, Light Rain Blues, A Little Soulful Tune, Candy Man, Cluck Old Hen, Colored Aristocracy, Blind Boy Rag, Stagger Lee, Cajun Tune, Fishin' Blues, Annie's Lover
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Taj Mahal - Giant Steps (coloured) (8719262030589) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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