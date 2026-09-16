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Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка

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Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка - фото 1
Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Girls Can Tell
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401149310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Girls Can Tell
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Everything Hits At Once, Believing Is Art, Me And The Bean, Lines In The Suit, The Fitted Shirt, Anything You Want, Take A Walk, 1020 AM, Take The Fifth, This Book Is A Movie, Chicago At Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка

Третий студийный альбом Spoon, первоначально выпущенный в 2001 году. Недавно переработанная версия оригинальной мастер-версии.

Отзывы о товаре Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401149310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Girls Can Tell
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Everything Hits At Once, Believing Is Art, Me And The Bean, Lines In The Suit, The Fitted Shirt, Anything You Want, Take A Walk, 1020 AM, Take The Fifth, This Book Is A Movie, Chicago At Night
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом Spoon, первоначально выпущенный в 2001 году. Недавно переработанная версия оригинальной мастер-версии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spoon - Girls Can Tell (0191401149310) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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