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Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка

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Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка - фото 1
Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
A Series Of Sneaks
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401149112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
A Series Of Sneaks
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Utilitarian, The Minor Tough, The Guestlist / The Execution, Reservations, 30 Gallon Tank, Car Radio, Metal Detektor, June's Foreign Spell, Chloroform, Metal School, Staring At The Board, No You're Not, Quincy Punk Episode, Advance Cassette
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка

Второй студийный альбом Spoon, выпущенный в 1998 году. Недавно переработанная версия оригинальных мастеров.

Отзывы о товаре Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401149112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
A Series Of Sneaks
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Utilitarian, The Minor Tough, The Guestlist / The Execution, Reservations, 30 Gallon Tank, Car Radio, Metal Detektor, June's Foreign Spell, Chloroform, Metal School, Staring At The Board, No You're Not, Quincy Punk Episode, Advance Cassette
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом Spoon, выпущенный в 1998 году. Недавно переработанная версия оригинальных мастеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spoon - A Series Of Sneaks (0191401149112) виниловая пластинка – стоимость товара 3320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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