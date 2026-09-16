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Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка

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Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка - фото 1
Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Telephono
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401148917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Telephono
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Buy The Realistic, Not Turning Off, All The Negatives Have Been Destroyed, Cvantez, Nefarious, Claws Tracking, Dismember, Idiot Driver, Towner, Wanted To Be Your, Theme To Wendel Stivers, Primary, The Government Darling, Plastic Mylar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка

Дебютный альбом Spoon под названием Telephono переиздан впервые с момента его первого выпуска 24 года назад. Перезаписанные с оригинальных мастер-записей, 14 треков доступны на одном LP.

Отзывы о товаре Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401148917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Telephono
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Buy The Realistic, Not Turning Off, All The Negatives Have Been Destroyed, Cvantez, Nefarious, Claws Tracking, Dismember, Idiot Driver, Towner, Wanted To Be Your, Theme To Wendel Stivers, Primary, The Government Darling, Plastic Mylar
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Spoon под названием Telephono переиздан впервые с момента его первого выпуска 24 года назад. Перезаписанные с оригинальных мастер-записей, 14 треков доступны на одном LP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spoon - Telephono (0191401148917) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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