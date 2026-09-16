Spoon - Kill The Moonlight (coloured) (0191401149402) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Kill The Moonlight
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 730423
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401149402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Kill The Moonlight
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Small Stakes, The Way We Get By, Something To Look Forward To, Stay Don't Go, Jonathan Fisk, Paper Tiger, Someone Something, Don't Let It Get You Down, All The Pretty Girls Go To The City, You Gotta Feel It, Back To The Life, Vittorio E.
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Matador Revisionist History
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spoon - Kill The Moonlight (coloured) (0191401149402) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Small Stakes, The Way We Get By, Something To Look Forward To, Stay Don't Go, Jonathan Fisk, Paper Tiger, Someone Something, Don't Let It Get You Down, All The Pretty Girls Go To The City, You Gotta Feel It, Back To The Life, Vittorio E.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401149402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Kill The Moonlight
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Small Stakes, The Way We Get By, Something To Look Forward To, Stay Don't Go, Jonathan Fisk, Paper Tiger, Someone Something, Don't Let It Get You Down, All The Pretty Girls Go To The City, You Gotta Feel It, Back To The Life, Vittorio E.
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Matador Revisionist History
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Small Stakes, The Way We Get By, Something To Look Forward To, Stay Don't Go, Jonathan Fisk, Paper Tiger, Someone Something, Don't Let It Get You Down, All The Pretty Girls Go To The City, You Gotta Feel It, Back To The Life, Vittorio E.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Spoon - Kill The Moonlight (coloured) (0191401149402) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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