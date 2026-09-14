Top.Mail.Ru
Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка - фото 1
Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка - фото 2
Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка - фото 1
  • Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка - фото 2
  • Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730417
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Late Night Tales
Barcode
[5060391090115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Диско
Трек-лист
Franz Ferdinand - Leaving My Old Life Behind, R. Stevie Moore - I'm Only Sleeping, The West Coast Pop Art Experimental Band - Eighteen is over the Hill, Sandy Nelson - Let There Be Drums, Life Without Buildings - New Town, Can - Connection, The Liminanas - the Darkside, Ian Dury - Reasons to Be Cheerful Part 3, Disco Dub Band - for the Love of Money, Zapp - More Bounce to the Ounce, Serge Gainsbourg - Requiem Pour Un Con, Lee ""Scratch"" Perry - Disco Devil, James Brown - King Heroin, Paul Mccar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
LateNightTales
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка

Выпуск 2014 года в серии Late Night Tales - компиляция от британской инди-рок-группы Franz Ferdinand. Издание на виниле 180 г. Franz Ferdinand — одна из самых влиятельных и успешных британских рок-групп последних лет, обладательница различных премий Mercury и Brit. Их личный сет для Late Night Tales из соула, фанка, регги, поп-музыки и краут-рока

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Late Night Tales
Barcode
[5060391090115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Диско
Трек-лист
Franz Ferdinand - Leaving My Old Life Behind, R. Stevie Moore - I'm Only Sleeping, The West Coast Pop Art Experimental Band - Eighteen is over the Hill, Sandy Nelson - Let There Be Drums, Life Without Buildings - New Town, Can - Connection, The Liminanas - the Darkside, Ian Dury - Reasons to Be Cheerful Part 3, Disco Dub Band - for the Love of Money, Zapp - More Bounce to the Ounce, Serge Gainsbourg - Requiem Pour Un Con, Lee ""Scratch"" Perry - Disco Devil, James Brown - King Heroin, Paul Mccar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
LateNightTales
Страна производитель
Великобритания
Описание
Выпуск 2014 года в серии Late Night Tales - компиляция от британской инди-рок-группы Franz Ferdinand. Издание на виниле 180 г. Franz Ferdinand — одна из самых влиятельных и успешных британских рок-групп последних лет, обладательница различных премий Mercury и Brit. Их личный сет для Late Night Tales из соула, фанка, регги, поп-музыки и краут-рока
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - Late Night Tales (5060391090115) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...