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Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка

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Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото 1
Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото 2
Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
BOUNDLESS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото 1
  • Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото 2
  • Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730383
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[6430080236213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
BOUNDLESS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Out There, Ascending, In The Clouds, Like A River, The Far Side, On The Verge, Weightless, Skydivers
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Out There, Ascending, In The Clouds, Like A River, The Far Side, On The Verge, Weightless, Skydivers

Отзывы о товаре Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[6430080236213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
BOUNDLESS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Out There, Ascending, In The Clouds, Like A River, The Far Side, On The Verge, Weightless, Skydivers
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Out There, Ascending, In The Clouds, Like A River, The Far Side, On The Verge, Weightless, Skydivers
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Long Distance Calling - Boundless (coloured) (6430080236213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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