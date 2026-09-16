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Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка

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Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка - фото 2
Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Chocolate Chip
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка - фото 1
  • Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка - фото 2
  • Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753970485]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Chocolate Chip
Жанр
Soul
Трек-лист
That Loving Feeling, Body Language, Chocolate Chip (Vocal), Chocolate Chip (Instrumental), I Want To Make Love To You So Bad, Come Live With Me, I Can't Turn Around
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That Loving Feeling, Body Language, Chocolate Chip (Vocal), Chocolate Chip (Instrumental), I Want To Make Love To You So Bad, Come Live With Me, I Can't Turn Around



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753970485]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Chocolate Chip
Жанр
Soul
Трек-лист
That Loving Feeling, Body Language, Chocolate Chip (Vocal), Chocolate Chip (Instrumental), I Want To Make Love To You So Bad, Come Live With Me, I Can't Turn Around
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That Loving Feeling, Body Language, Chocolate Chip (Vocal), Chocolate Chip (Instrumental), I Want To Make Love To You So Bad, Come Live With Me, I Can't Turn Around


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isaac Hayes - Chocolate Chip (0600753970485) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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