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The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка

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The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 1
The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 2
The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 3
The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 4
The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
Babe Rainbow
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 1
  • The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 2
  • The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 3
  • The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 4
  • The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
Babe Rainbow
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You Don't Understand, Crush Me, Cruel, High In Your Face, Fade Away, Feel, Girl With The Loneliest Eyes, Burn Down The World, Philly Phile, Yer Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Don't Understand, Crush Me, Cruel, High In Your Face, Fade Away, Feel, Girl With The Loneliest Eyes, Burn Down The World, Philly Phile, Yer Eyes

Отзывы о товаре The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
Babe Rainbow
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You Don't Understand, Crush Me, Cruel, High In Your Face, Fade Away, Feel, Girl With The Loneliest Eyes, Burn Down The World, Philly Phile, Yer Eyes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Don't Understand, Crush Me, Cruel, High In Your Face, Fade Away, Feel, Girl With The Loneliest Eyes, Burn Down The World, Philly Phile, Yer Eyes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The House Of Love - Babe Rainbow (0805520240567) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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