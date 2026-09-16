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Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка

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Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - фото 1
Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - фото 2
Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wigwam
Альбом (сингл)
Tombstone Valentine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - фото 1
  • Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - фото 2
  • Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart
Barcode
[6430080236701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wigwam
Альбом (сингл)
Tombstone Valentine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tombstone Valentine, In Gratitude!, Dance Of The Anthropoids, Frederick & Bill, Wishful Thinker, Autograph, 1936 Lost In The Snow, Let The World Ramble On, For America, Captain Supernatural, End
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tombstone Valentine, In Gratitude!, Dance Of The Anthropoids, Frederick & Bill, Wishful Thinker, Autograph, 1936 Lost In The Snow, Let The World Ramble On, For America, Captain Supernatural, End



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart
Barcode
[6430080236701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wigwam
Альбом (сингл)
Tombstone Valentine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tombstone Valentine, In Gratitude!, Dance Of The Anthropoids, Frederick & Bill, Wishful Thinker, Autograph, 1936 Lost In The Snow, Let The World Ramble On, For America, Captain Supernatural, End
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tombstone Valentine, In Gratitude!, Dance Of The Anthropoids, Frederick & Bill, Wishful Thinker, Autograph, 1936 Lost In The Snow, Let The World Ramble On, For America, Captain Supernatural, End


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wigwam - Tombstone Valentine (coloured) (6430080236701) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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