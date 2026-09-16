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Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка

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Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - фото 1
Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - фото 2
Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Axel Rudi Pell
Альбом (сингл)
Risen Symbol
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - фото 1
  • Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - фото 2
  • Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922491511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Axel Rudi Pell
Альбом (сингл)
Risen Symbol
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Resurrection (Intro), Forever Strong, Guardian Angel, Immigrant Song, Darkest Hour, Hell's On Fire, Ankhaia, Crying In Pain, Right On Track, Taken By Storm
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка

В этом нет никаких сомнений: мир был бы намного беднее без Акселя Руди Пелла. На своем 22-м (!) студийном альбоме "Risen Symbol" гитарист и автор песен из Бохума продолжает выступать под флагом мелодичного хард-рока, не разбавляя свой стиль псевдомодернистскими стилистическими вариациями или незаменимыми студийными трюками. В то же время он постоянно находится в поиске новых влияний, захватывающих вдохновляющих идей и запоминающихся хуков. Одна из лучших особенностей гимнов ARP заключается в том, что они идеально подобраны под харизматичный голос фронтмена Джонни Джоэли. Американский вокалист является одним из самых выдающихся рок-певцов во всем мире и вместе с Пеллом, бывшим барабанщиком Rainbow Бобби Рондинелли и двумя давними участниками ARP Ферди Дорнбергом (клавишные) и Фолькером Кравчаком (бас) уже более десяти лет является неотъемлемой частью идеально отлаженной машины, поражая поклонников как и средства массовой информации.

Отзывы о товаре Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922491511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Axel Rudi Pell
Альбом (сингл)
Risen Symbol
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Resurrection (Intro), Forever Strong, Guardian Angel, Immigrant Song, Darkest Hour, Hell's On Fire, Ankhaia, Crying In Pain, Right On Track, Taken By Storm
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В этом нет никаких сомнений: мир был бы намного беднее без Акселя Руди Пелла. На своем 22-м (!) студийном альбоме "Risen Symbol" гитарист и автор песен из Бохума продолжает выступать под флагом мелодичного хард-рока, не разбавляя свой стиль псевдомодернистскими стилистическими вариациями или незаменимыми студийными трюками. В то же время он постоянно находится в поиске новых влияний, захватывающих вдохновляющих идей и запоминающихся хуков. Одна из лучших особенностей гимнов ARP заключается в том, что они идеально подобраны под харизматичный голос фронтмена Джонни Джоэли. Американский вокалист является одним из самых выдающихся рок-певцов во всем мире и вместе с Пеллом, бывшим барабанщиком Rainbow Бобби Рондинелли и двумя давними участниками ARP Ферди Дорнбергом (клавишные) и Фолькером Кравчаком (бас) уже более десяти лет является неотъемлемой частью идеально отлаженной машины, поражая поклонников как и средства массовой информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Axel Rudi Pell - Risen Symbol (coloured) (0886922491511) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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